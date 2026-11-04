Нургиса Адилетулы завоевал серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике

Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы стал серебряным призером чемпионата мира среди взрослых, который проходит в китайском городе Нинбо.

В олимпийской весовой категории до 95 кг спортсмен поднял в сумме двоеборья 399 кг. Кроме того, Адилетулы завоевал серебряные медали в рывке и толчке.

Победителем соревнований стал представитель Болгарии Карлос Насар с результатом 415 кг (185+230). Третье место занял иранец Али Алипур, набравший 396 кг (181+215).

Таким образом, Нургиса Адилетулы завершил выступление на мировом первенстве с тремя серебряными наградами.