В Талдыкоргане завершилось судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Судья Ержан Жанузаков огласил приговор в отношении обвиняемого Нуркияса Ильясова. Его судили за участие в групповой драке с применением насилия, передаёт корреспондент BAQ KZ.

Нуркияс Ильясов осужден по части 3 статьи 293 УК РК ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Суд назначил ему 7 лет лишения свободы. Однако с учетом предыдущего приговора от 4 апреля 2024 года, по которому он получил 2 года 6 месяцев ограничения свободы за умышленное причинение вреда здоровью (ст.107 ч.2 п.5) и участие в хулиганстве (ст.293 ч.2 п.п.1,3), наказание было пересчитано.

"В соответствии со статьёй 60 УК РК путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Нуркиясу Ильясову 9 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитал приговор судья.

Что делал Нуркияс Ильясов в ночь трагедии?

Согласно материалам уголовного дела, Нуркияс Ильясов принимал участие в массовой драке с применением оружия и ножей.

Следствие установило, что Ильясов, осознавая, что происходит хулиганство с применением огнестрельного и холодного оружия, не покинул место преступления, а, напротив, продолжил участвовать в нападении. Вместе с сообщником Азаматом Токтаубаевым он замахивался кухонным ножом в сторону потерпевшего Нурганата Гаипбаева, при этом в результате взмахов ножом была повреждена одежда пострадавшего.

Позже, в эпизоде у магазина "Қамажай", Ильясов вновь оказался среди активных участников нападения. По данным следствия, он ударил прикладом охотничьего ружья 16-го калибра по голове несовершеннолетнего Шерзата Полата, но попал в руку его матери, которая пыталась защитить сына. Затем Ильясов несколько раз ударил прикладом ружья по голове Нурганата Гаипбаева.

Действуя совместно с другими лицами, в том числе с Абзалом Шынасылом, Равилем Сакиевым и Шынгысом Белгожаевым, Ильясов принимал участие в избиении двух пострадавших – несовершеннолетнего Шерзата Полата и его брата Нурганата Гаипбаева. В результате полученных ранений Шерзат Полат скончался в больнице от колото-резаного ранения грудной клетки.