Нурлан Абдиров назначен председателем ЦИК Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Абдирова председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующий указ подписал Глава государства.

«Указом Главы государства Абдиров Нурлан Мажитович назначен Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Нурлан Абдиров возглавляет Центральную избирательную комиссию с января 2022 года. До этого он был депутатом Мажилиса и Сената, а также занимал должность заместителя председателя Сената.