Нурлан Абдиров встретился с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Курултай

Члены Центральной избирательной комиссии во главе с председателем Нурланом Абдировым встретились с миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Курултая под руководством Винсента Пикета.

Глава Центризбиркома детально рассказал о ходе подготовки к первым выборам депутатов Курултая, основных положениях конституционной реформы, новой модели формирования высшего представительного органа страны и ключевых новеллах обновленного избирательного законодательства.

"15 марта 2026 года на референдуме была принята Конституция Республики Казахстан, которая закрепила новую модель законодательной ветви власти. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, принятая на всенародном референдуме Конституция – это исторический документ, Основной Закон нашего государства на многие десятилетия. Конституционная реформа установила переход от двухпалатного Парламента к однопалатному Курултаю, c пропорциональной системой представительства. Становление новой избирательной системы Курултая Республики Казахстан представляет собой глубокую трансформацию государственно-правовой модели страны. При этом правовой точкой отсчета конституционной реформы стало 1 июля текущего года, когда в силу вступили все нормативные правовые акты, принятые в ее реализацию", - подчеркнул Нурлан Абдиров.

Особое внимание на встрече уделили организационным вопросам: работе избирательных комиссий, системе обучения их членов, мерам по обеспечению гласности и информированию избирателей, а также участию общественных и международных наблюдателей.

Председатель ЦИК также отметил значение многолетнего взаимодействия комиссии с БДИПЧ ОБСЕ.

"Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ, которое всегда строилось на принципах открытого диалога, профессионального взаимопонимания и взаимного уважения. Убежден, что и в ходе нынешней избирательной кампании наше взаимодействие будет оставаться таким же конструктивным. Со своей стороны, Центральная избирательная комиссия традиционно обеспечит международным наблюдателям все необходимые условия для осуществления их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными обязательствами нашей страны. Важно отметить, что мы системно работаем с рекомендациями, содержащимися в итоговых отчетах БДИПЧ ОБСЕ. Такой подход обеспечивает их всесторонний анализ и способствует дальнейшему развитию избирательной системы", - отметил глава Центризбиркома.

В свою очередь Винсент Пикет подчеркнул важность проводимой в Казахстане конституционной реформы и роль страны в структуре ОБСЕ.

"Казахстан в составе ОБСЕ является очень важным и значительным партнером. Мы выражаем благодарность за приглашение принять участие Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за первыми в истории страны выборами депутатов Курултая. Как Вы отметили, Казахстан сейчас проходит важный этап институциональной и законодательной трансформации. Именно поэтому для нашей Миссии особенно важно осуществлять наблюдение за этими выборами. Мы высоко ценим партнерство с Казахстаном и налаженный открытый диалог с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан", - заключил глава миссии.

По итогам встречи было подчеркнуто, что ЦИК обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, создавая равные условия для всех участников избирательного процесса.