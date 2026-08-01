Нурлыбеку Налибаеву доложили о ходе строительства аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистау

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбека Налибаева состоялось совещание по вопросам реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области.

В совещании приняли участие представители министерств энергетики, промышленности и строительства, АО «НК «QazaqGaz» и руководство ТОО «KazAzot PRIME».

Отмечено, что проект аммиачно-карбамидного комплекса входит в перечень 17 крупных инвестиционных проектов, реализуемых по поручению Главы государства, и имеет стратегическое значение для развития газохимической отрасли, укрепления промышленного потенциала страны и повышения уровня глубокой переработки природного газа.

Руководитель ТОО «KazAzot PRIME» Арман Маулешев проинформировал о ходе реализации проекта, проводимой работе и ближайших этапах строительства комплекса.

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость строгого соблюдения утвержденного графика реализации проекта, отметив его значимость для обеспечения внутреннего рынка отечественными минеральными удобрениями, развития экспортного потенциала, создания новых рабочих мест и социально-экономического развития Мангистауской области.

По итогам совещания государственным органам и заинтересованным организациям даны соответствующие поручения, направленные на оперативное решение возникающих вопросов и обеспечение своевременной реализации стратегического инвестиционного проекта.