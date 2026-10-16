В Костанайской области проверили готовность гидротехнических сооружений к паводкам

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов посетил Костанайскую область, где осмотрел гидротехнические сооружения и оценил их готовность к паводковому сезону.

В Тобыле министр осмотрел дамбу, предназначенную для защиты города от паводковых вод. В прошлом году здесь завершили капитальный ремонт, в рамках которого установили водопропускные трубы и выполнили гидроизоляцию. Дамба защищает до 3500 жилых домов, социальных объектов и предприятий.

Также были осмотрены Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища. Их заполненность составляет 67% (391,2 млн кубометров) и 73% (592,2 млн кубометров) соответственно. В текущем году на обоих объектах провели ремонтные работы.

Во время поездки министр встретился с сотрудниками РГП «Казводхоз». По его данным, с 2024 года заработная плата работников предприятия увеличилась более чем вдвое. Кроме того, продолжается обновление технического оснащения филиалов и принимаются меры по привлечению молодых специалистов.

Для подготовки кадров увеличивается количество образовательных грантов, развивается сотрудничество с зарубежными вузами и организуются зарубежные стажировки. По информации министерства, около 500 специалистов водной отрасли уже прошли обучение или повышение квалификации за пределами Казахстана.