Мужская сборная Казахстана по фехтованию успешно выступила на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, завоевав золотую медаль в командном турнире.В составе команды выступили: Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

Ерлик Сертай после финала поделился своими эмоциями и впечатлениями от соревнований, передает BAQ.KZ.

"Перед нами стояла цель завоевать золотую медаль. И мы её достигли. Что касается эмоций, то любая награда приносит радость. Но ни "серебро", ни "бронза" не заменят "золото".

Первый матч был сложным, потому что нужно было изучить соперников и "набить руку".

Сборная Кыргызстана тоже непростая. Но мы не ожидали, что команда Омана будет сражаться на таком высоком уровне. Что касается финала, то вчера я уступил одному из соперников, поэтому нужно было взять реванш за личный зачёт. Мы удачно начали финальную встречу, вышли вперёд и завершили с комфортным отрывом.

В личном зачёте удача не сопутствовала нам — я проиграл всего с разницей в одно очко", — рассказал Ерлик Сертай.