Нужно было взять реванш- Ерлик Сертай о финале Исламских игр
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужская сборная Казахстана по фехтованию успешно выступила на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, завоевав золотую медаль в командном турнире.В составе команды выступили: Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.
Ерлик Сертай после финала поделился своими эмоциями и впечатлениями от соревнований, передает BAQ.KZ.
"Перед нами стояла цель завоевать золотую медаль. И мы её достигли. Что касается эмоций, то любая награда приносит радость. Но ни "серебро", ни "бронза" не заменят "золото".
Первый матч был сложным, потому что нужно было изучить соперников и "набить руку".
Сборная Кыргызстана тоже непростая. Но мы не ожидали, что команда Омана будет сражаться на таком высоком уровне. Что касается финала, то вчера я уступил одному из соперников, поэтому нужно было взять реванш за личный зачёт. Мы удачно начали финальную встречу, вышли вперёд и завершили с комфортным отрывом.
В личном зачёте удача не сопутствовала нам — я проиграл всего с разницей в одно очко", — рассказал Ерлик Сертай.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде