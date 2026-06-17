За покупки дороже 200 евро введут новые платежи: КГД объяснил детали

В Казахстане готовятся изменения в порядке оформления товаров, приобретаемых в зарубежных интернет-магазинах. О том, что изменится для покупателей, во время прямого эфира на тему "Онлайн-покупки за рубежом: как будет работать новый таможенный порядок" рассказала главный эксперт Управления таможенной методологии Департамента методологии Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мархабат Омарова, передает BAQ.KZ.

По её словам, привычные для казахстанцев зарубежные посылки для личного пользования перейдут в новую категорию – "товары электронной торговли".

"Эти посылки, которые мы сейчас получаем, называются товарами для личного пользования. Теперь они перейдут в новую категорию товаров – товары электронной торговли. При этом их предназначение останется прежним: они должны использоваться только для личных целей и не предназначены для предпринимательской деятельности или перепродажи", – пояснила Омарова.

Среди основных нововведений – появление операторов электронной торговли, которые будут декларировать товары, заказанные казахстанцами в зарубежных интернет-магазинах.

Кроме того, вводится отдельная таможенная пошлина на товары электронной торговли. Вместе с тем лимит беспошлинного ввоза останется прежним – 200 евро на одну посылку.

Когда заработают новые правила

Как отметила спикер, ранее в качестве ориентировочной даты запуска изменений называлось 1 июля, однако сроки могут быть скорректированы.

"Возможно, 1 июля не финальная дата. Более конкретную дату мы сообщим позже", – сообщила представитель КГД.

По её словам, работа над новым регулированием ведётся с 2020 года на уровне всех стран Евразийского экономического союза и требует внесения изменений как в международное, так и в национальное законодательство.

Что изменится для покупателей

В КГД заявили, что нововведения в первую очередь затронут казахстанцев, которые заказывают товары стоимостью более 200 евро.

"Для обычного получателя таких товаров ничего не изменится. Как мы получали посылки, так и будем получать", – сказала Омарова.

Она пояснила, что порог беспошлинного ввоза сохранится на уровне 200 евро за одну посылку. Сейчас это примерно 115 тысяч тенге.

Если стоимость заказа не превышает эту сумму, покупателю не придётся оплачивать пошлины, налоги. При этом все товары будут декларироваться.

"Сейчас товары стоимостью до 200 евро в основном поступают без декларирования. Государство не видит, что именно покупается и в каких объёмах. Поэтому такие товары будут декларироваться,", – отметила эксперт.

Для дорогих покупок введут новые платежи

Наиболее заметными изменения окажутся для покупателей товаров стоимостью свыше 200 евро.

Сейчас при превышении лимита взимается платеж в размере 15 процентов от суммы превышения. После введения нового порядка будет действовать другая схема.

"Если посылка дороже 200 евро, будет уплачиваться 5 процентов таможенной пошлины от полной стоимости товара и 16 процентов НДС", – пояснила Омарова.

Таким образом, совокупная нагрузка составит 21 процент.

Например, если стоимость товара составляет 300 евро, то платежи будут рассчитываться уже со всей суммы покупки, а не только с части превышения лимита.

Лимит действует на каждую посылку

В КГД уточнили, что лимит в 200 евро распространяется на каждую отдельную посылку.

"Каких-либо временных ограничений нет. Неважно, сколько раз в месяц или в год человек заказывает товары. Лимит рассчитывается на одну посылку", – сообщила спикер.

Если несколько товаров доставляются по одному трек-номеру и их общая стоимость превышает установленный порог, возникнет обязанность по уплате пошлины и НДС.

Нужно ли самостоятельно подавать декларацию

По словам представителя КГД, большинству покупателей самостоятельно заниматься оформлением документов не придётся.

"У многих возникает вопрос, нужно ли теперь самому декларировать каждую покупку. В основном декларации будут подавать операторы электронной торговли", – отметила она.

Что ещё изменится

Одним из нововведений станет отмена действующего весового лимита в 31 килограмм.

"Стоимостной лимит в 200 евро сохранён. При этом весовой лимит в 31 килограмм убирается", – сказала Омарова.

Она добавила, что ставка пошлины в размере 5 процентов будет применяться ко всем категориям товаров электронной торговли, кроме легковых автомобилей, для которых сохраняются отдельные правила расчёта таможенных платежей.

Когда посылку могут задержать

В КГД напомнили, что посылка может быть задержана при срабатывании системы управления рисками. Среди причин – выявление запрещённых или ограниченных к ввозу товаров, а также когда заявленная стоимость товара вызывает сомнения.

"Если человек заказал, например, 20 или 30 одинаковых телефонов либо большое количество одинаковых товаров, могут возникнуть вопросы, поскольку товары электронной торговли предназначены для личного пользования", – пояснила спикер.

По её словам, покупатель имеет право подтвердить стоимость и назначение товара, после чего решение будет приниматься индивидуально.