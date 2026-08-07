Свадьба в Казахстане – это не только семейный праздник, но и часть общественной культуры. Однако в последние годы вокруг больших торжеств всё чаще возникают вопросы: почему один вечер может стоить нескольких миллионов тенге, зачем семьи берут кредиты ради свадьбы и нужно ли государству вмешиваться в эту сферу?

Корреспондент BAQ.KZ изучил стоимость свадеб в разных регионах Казахстана, подсчитал возможные расходы и выяснил, какой опыт регулирования существует в соседних странах.

Сколько стоит свадьба в Казахстане

Официальной статистики расходов на свадебные торжества в стране нет. Поэтому оценить рынок можно только приблизительно – на основе количества браков и стоимости услуг.

Сегодня свадьба на 100 человек в Казахстане может стоить от 650 тысяч до 10 миллионов тенге. Итоговая сумма зависит от города, уровня ресторана, меню и количества дополнительных услуг.

В Алматы проведение свадьбы среднего формата обходится примерно в 1,5-2,5 миллиона тенге. При выборе дорогого ресторана и расширенной программы расходы могут превысить 6 миллионов.

В Астане более сдержанный вариант начинается примерно от 1,7 миллиона тенге, а масштабное торжество может стоить до 6 миллионов тенге.

В Шымкенте только банкет на 100 человек может обойтись в 2-6 миллионов тенге. С учетом ведущего, оформления, фото- и видеосъемки, музыкантов и других услуг сумма может достигать 10 миллионов.

В регионах стоимость свадеб чаще составляет от 1 до 3 миллионов тенге, однако итоговая сумма зависит от формата мероприятия и традиционных обрядов.

При этом в расчеты обычно не входят расходы на кольца, одежду жениха и невесты, транспорт, сватовство, проводы невесты, «сырға салу» и другие мероприятия.

Сколько денег тратится на свадьбы ежегодно

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане зарегистрировали 115,9 тысячи браков. Из них 78,9 тысячи пришлись на города, 37 тысяч – на сельскую местность.

Если условно предположить, что каждая пара проводила свадьбу, а средние расходы составляли 2-4 миллиона тенге, общий объем затрат мог бы составить около 232-464 миллиардов тенге.

Это не официальная статистика, а расчет на основе рыночных цен. Часть семей выбирает небольшие форматы или вообще отказывается от большого торжества, тогда как другие проводят несколько мероприятий в рамках традиций.

Ранее независимые расчеты оценивали ежегодные расходы Казахстана на свадьбы в пределах 123-410 миллиардов тенге.

Таким образом, свадебная индустрия страны представляет собой рынок на сотни миллиардов тенге.

Свадьба равна годовому доходу

В первом квартале 2026 года медианная зарплата в Казахстане составила 331 527 тенге, средняя – 461 486 тенге.

Если сравнить эти показатели с расходами на свадьбу, то торжество стоимостью 2 миллиона тенге примерно равно шести месяцам общего дохода одного человека.

Свадьба за 4 миллиона тенге – это около годовой зарплаты, а торжество за 6 миллионов – доход примерно за полтора года.

При этом человек продолжает оплачивать жилье, питание, транспорт, коммунальные услуги и другие обязательные расходы.

Для многих семей большая свадьба становится причиной многолетних накоплений или обращения за кредитами.

Проблема не в свадьбе, а в гонке статусов

Экономист Сапарбай Жобаев считает, что саму традицию свадеб нельзя рассматривать как проблему.

По его словам, казахская культура включает множество семейных обрядов: шілдехана, бесік той, тұсаукесер, тілашар, сүндет той и свадьбы. Эти традиции являются частью общественной жизни.

Однако сложность возникает тогда, когда свадьба превращается в демонстрацию статуса.

«Проблема не в самой свадьбе, а в чрезмерных расходах и проведении торжества сверх своих возможностей. Некоторые люди превращают свадьбу в способ показать свой социальный статус. Даже не имея финансовых возможностей, они берут кредиты из-за мысли: "Что скажут люди?"», – отметил экономист.

По его мнению, важно формировать культуру более разумных расходов.

Специалист считает возможным ограничить количество гостей на свадьбах до 120 человек. При этом он подчеркнул, что это не законодательная норма, а личная рекомендация.

«Свадьбу можно провести и на 50-60 человек. Во время пандемии были мероприятия на 20–30 гостей, но радость людей от этого не стала меньше», – сказал Жобаев.

Нужно ли регулировать свадьбы законом

Вопрос о законодательном регулировании свадеб остается дискуссионным.

С одной стороны, государство не может вмешиваться в семейные традиции и определять формат личных праздников.

С другой стороны, есть вопросы, связанные с общественным порядком: шум после установленного времени, поведение гостей и содержание развлекательных программ.

Сегодня в Казахстане нет отдельного закона, регулирующего проведение свадеб или деятельность ведущих.

Однако действующее законодательство уже предусматривает ответственность за нарушение общественного порядка и тишины.

Например, мелкое хулиганство, оскорбительное поведение в общественных местах или нарушение покоя граждан могут повлечь административное наказание.

Как изменить культуру свадеб

По мнению экспертов, решение проблемы заключается не в запрете свадеб, а в изменении общественного отношения к ним.

Среди возможных шагов:

проведение торжеств по финансовым возможностям семьи;

отказ от соревнования в масштабах праздника;

уважение личных границ гостей;

более ответственный подход со стороны ведущих и организаторов.

Свадьба остается важной частью культуры Казахстана. Однако вопрос заключается в том, должна ли она быть символом достатка или прежде всего праздником для близких людей.