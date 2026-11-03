NVIDIA, суперкомпьютеры и миллиарды инвестиций: как мировые СМИ оценивают позиции Казахстана в гонке ИИ

Казахстан укрепляет позиции в мировой индустрии искусственного интеллекта, привлекая международные технологические компании и инвестиции в цифровую инфраструктуру. Визит главы NVIDIA Дженсена Хуанга, пакет соглашений на сумму до 10 млрд долларов и развитие суперкомпьютерных мощностей открывают перед страной новые экономические перспективы. Зарубежные СМИ обращают внимание на стремление Казахстана превратить энергетические ресурсы в основу высокотехнологичного экспорта.

Как мировые СМИ оценивают Казахстан

Первый визит основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга в Казахстан привлёк внимание международного технологического сообщества.

Как отмечает CNBC, во время панельной дискуссии в Астане глава NVIDIA высоко оценил перспективы страны, назвав её будущим вычислительным центром и фабрикой искусственного интеллекта для Европы.

В официальном блоге NVIDIA также рассматривается возможность использования энергетических ресурсов Казахстана для развития высокотехнологичного экспорта.

Суть такого подхода заключается в том, чтобы направлять имеющиеся энергетические мощности не только на традиционное производство, но и на создание цифровых продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Для Казахстана это открывает перспективы формирования новых направлений экономики, связанных с обработкой данных, обучением моделей искусственного интеллекта и предоставлением вычислительных услуг международным заказчикам.

Вместе с тем развитие крупных дата-центров представляет собой лишь один из этапов технологической трансформации. Долгосрочный результат будет зависеть от способности страны создавать собственные разработки, готовить специалистов и внедрять искусственный интеллект в различные отрасли экономики.

Какие позиции занимает Казахстан

За последние годы Казахстан сформировал значительную цифровую инфраструктуру и укрепил позиции в международных рейтингах.

Согласно Network Readiness Index 2025, республика заняла 65-е место в мире, продемонстрировав высокие показатели среди государств Центральной Азии.

В глобальном исследовании ООН E-Government Survey Казахстан расположился на 24-м месте среди 193 стран по уровню развития электронного правительства.

По индексу онлайн-услуг республика вошла в десятку ведущих государств мира.

Казахстан также занимает первое место в Центральной Азии по уровню готовности государственного сектора к внедрению искусственного интеллекта, согласно Government AI Readiness Index.

Развитие цифровой экономики отражается и в показателях экспорта.

Если в 2020 году объём экспорта IT-услуг составлял 33,5 млн долларов, то по итогам 2025 года он достиг 1,142 млрд долларов. За пять лет показатель увеличился почти в 34 раза. Сегодня более 90% государственных услуг переведены в электронный формат.

Достигнутые результаты формируют основу для дальнейшего развития искусственного интеллекта. Следующим этапом становится создание собственной вычислительной инфраструктуры, необходимой для обучения современных моделей и разработки технологических продуктов.

Какие проекты привлекают миллиарды долларов

Одним из наиболее масштабных направлений развития искусственного интеллекта становится создание суперкомпьютерных мощностей.

В Казахстане уже функционируют два суперкомпьютерных кластера на базе технологий NVIDIA. Параллельно ведётся подготовка к запуску третьего вычислительного комплекса.

В июне 2026 года правительство объявило о рамочном пакете соглашений в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры общим объёмом до 10 млрд долларов.

В реализации инициатив участвуют международные технологические компании, включая Firebird и NVIDIA.

Предусматривается создание масштабного вычислительного кластера, который в перспективе может включать до 100 тысяч графических процессоров.

Центральным элементом проекта становится Data Center Valley в Экибастузе.

На первом этапе заявлена доступная мощность в 300 МВт. В дальнейшем предусматривается расширение площадки до 1 ГВт.

Компания Firebird получила экспортную лицензию США на поставку 45 тысяч ускорителей NVIDIA Grace Blackwell, предназначенных для создания современной вычислительной инфраструктуры.

Строительство первой очереди проекта осуществляется совместно с АО «Казахтелеком».

Коммерческий запуск запланирован на третий квартал 2027 года. На следующем этапе предполагается увеличение мощности вычислительного кластера Firebird до 500 МВт.

Реализация проекта может расширить возможности Казахстана по предоставлению вычислительных услуг зарубежным компаниям и создать дополнительные условия для развития отечественных разработчиков.

Почему энергетика становится преимуществом

Одним из факторов международного интереса к Казахстану является наличие энергетических ресурсов, необходимых для работы крупных вычислительных центров.

Современные системы искусственного интеллекта требуют значительных объёмов электроэнергии. Особое значение имеют стабильность энергоснабжения, стоимость электричества и наличие инфраструктуры для охлаждения оборудования.

Как отмечает Al Jazeera, развитие крупных центров обработки данных сопровождается ростом потребности в энергетических и водных ресурсах на фоне усиливающейся глобальной конкуренции.

Для Казахстана это направление открывает возможность использовать существующий энергетический потенциал для создания цифровых услуг с более высокой добавленной стоимостью.

Вместо продажи исключительно сырья и энергии страна может развивать инфраструктуру, необходимую для обработки данных и предоставления вычислительных ресурсов международным клиентам. Такой подход способен расширить структуру экспорта и создать новые источники дохода.

Одновременно развитие дата-центров формирует спрос на инженерные услуги, телекоммуникационную инфраструктуру и подготовку квалифицированных специалистов.

Как Каспий свяжет Казахстан с мировым рынком

Развитие вычислительной инфраструктуры требует не только энергетических мощностей, но и современных каналов передачи данных.

Одним из стратегических проектов становится строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

Новый маршрут должен обеспечить дополнительные возможности передачи информации между Центральной Азией, Кавказом и европейскими телекоммуникационными сетями.

Для крупных центров обработки данных качество международной связи имеет особое значение. От скорости передачи информации и устойчивости соединения зависит возможность предоставления цифровых услуг зарубежным заказчикам.

Транскаспийская линия рассматривается как один из элементов формирования цифрового коридора между Европой и Азией.

Развитие такого маршрута может укрепить позиции Казахстана в сфере международного транзита данных и расширить возможности размещения облачных и вычислительных сервисов.

Сочетание энергетических ресурсов, дата-центров и высокоскоростной связи создаёт условия для дальнейшего развития технологической инфраструктуры страны.

Как казахстанские стартапы привлекают инвесторов

Международный интерес к Казахстану связан не только с инфраструктурными проектами, но и с развитием технологических компаний.

Одним из примеров стал стартап Higgsfield, разрабатывающий инструменты для создания видео с помощью искусственного интеллекта.

В Казахстане в инженерных и креативных командах компании работают более 300 специалистов.

В августе 2026 года Higgsfield привлекла 400 млн долларов в рамках инвестиционного раунда Series B.

Стоимость компании на тот момент оценивалась в 5,4 млрд долларов.

В октябре стало известно о дополнительных инвестициях со стороны NVIDIA и венчурной компании TCV.

Во время визита в Астану Дженсен Хуанг отдельно обратил внимание на развитие Higgsfield, подчеркнув значение человеческого капитала и поддержки местных разработчиков.

Подобные проекты показывают возможности казахстанских специалистов участвовать в создании технологических продуктов для международного рынка.

Для национальной экономики развитие собственных стартапов открывает перспективы формирования квалифицированных рабочих мест, расширения инженерных компетенций и увеличения высокотехнологичного экспорта.

Важным условием становится сохранение и развитие интеллектуальной собственности внутри страны.

Как ИИ изменит промышленность?

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации Казахстана становится внедрение искусственного интеллекта в традиционные отрасли экономики.

Как отмечает Euronews, стране необходимо переходить от отдельных пилотных проектов к масштабному коммерческому применению цифровых решений в промышленности.

Искусственный интеллект может использоваться для анализа производственных данных, прогнозирования неисправностей оборудования и оптимизации технологических процессов.

В топливно-энергетическом комплексе прогнозируемый экономический эффект от внедрения ИИ оценивается в 23 млрд тенге ежегодно.

Предполагается, что использование современных алгоритмов позволит предупреждать аварии, сокращать простои и повышать эффективность добычи.

В транспортной отрасли цифровые решения способны улучшать управление перевозками и сокращать задержки на приграничных транспортных узлах.

В металлургической промышленности искусственный интеллект может применяться для повышения энергоэффективности и совершенствования производственных процессов.

Экономический результат будет зависеть от масштабов внедрения технологий и их практической эффективности.

Как Казахстан развивает собственный ИИ

Наряду с привлечением международных инвестиций Казахстан формирует собственную технологическую экосистему.

В стране принят Комплексный план развития искусственного интеллекта до 2029 года, определяющий основные направления развития отрасли.

Параллельно совершенствуется законодательная база, регулирующая применение искусственного интеллекта и защиту данных.

Одним из направлений технологического развития становится создание национальных языковых моделей.

Среди таких проектов называются MagniSoz и Oylan, ориентированные на развитие искусственного интеллекта с учётом языковых и культурных особенностей Казахстана.

Важную роль в поддержке технологических компаний играет экосистема Astana Hub.

Развитие отечественных разработок сопровождается расширением образовательных программ и подготовкой специалистов для цифровой экономики.

Казахстан также ставит задачу сформировать не менее пяти технологических компаний с оценкой бизнеса свыше 1 млрд долларов к 2030 году.

Реализация этих направлений связана с формированием собственных инженерных компетенций и созданием условий для выхода казахстанских продуктов на международный рынок.

Какие задачи поставил Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев определил цифровизацию и искусственный интеллект в числе стратегических направлений экономического развития Казахстана.

Глава государства обозначил необходимость практического применения современных технологий в реальном секторе экономики.

Среди перспективных направлений – коммерциализация искусственного интеллекта, развитие блокчейн-технологий, токенизация активов и создание цифровых платформ.

Особое внимание уделяется повышению производительности труда, модернизации промышленности и формированию новых источников экономического роста.

Для Казахстана развитие искусственного интеллекта открывает возможности расширения высокотехнологичного экспорта, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

Международный интерес к цифровой инфраструктуре страны свидетельствует о наличии значительного потенциала для дальнейшего развития.

Вместе с тем строительство дата-центров и привлечение инвестиций представляют собой лишь часть более масштабной задачи.

Долгосрочный результат будет зависеть от способности Казахстана создавать собственные технологические продукты, готовить квалифицированных специалистов и внедрять искусственный интеллект в промышленность, энергетику, логистику и другие отрасли.

Развитие суперкомпьютерных мощностей, международное сотрудничество и поддержка отечественных разработчиков формируют основу для укрепления позиций Казахстана в мировой индустрии искусственного интеллекта.