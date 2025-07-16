Сильнейший за последние годы ливень парализовал Нью-Йорк: в течение часа в мегаполисе выпало свыше 5 сантиметров осадков. Под водой оказались станции метро, автотрассы и крупные аэропорты, передает BAQ.KZ со ссылкой на New York Post.

По словам метеоролога Кристофера Тейта, зафиксированный уровень осадков - 5,2 см за один час стал рекордным с момента урагана "Ида" в 2021 году.

На станции метро 28-я улица вода стремительно заполнила платформу и вагоны, особенно пострадала линия №1. Машинист отказался открывать двери, чтобы избежать угрозы для пассажиров. Люди были вынуждены стоять на сиденьях, чтобы не оказаться по колено в воде.

Движение поездов на линиях 1, 2 и 3 было полностью остановлено. Также с перебоями работали линии M и R в Квинсе.

Серьёзно пострадала дорожная инфраструктура, частично затоплены магистрали Cross Bronx Expressway и Saw Mill Parkway.

Погодный коллапс затронул и авиасообщение: в аэропортах JFK, LaGuardia и Newark были зафиксированы массовые задержки рейсов. В Нью-Джерси из-за масштабного наводнения был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В городе Норт-Плейнфилд в результате подтопления вспыхнул и частично обрушился жилой дом. Власти продолжают устранять последствия стихии.