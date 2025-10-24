В Акорде прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню Республики Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул успехи в социальной сфере и реализацию концепции "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил значительный рост финансирования образования: "Согласно Конституции, Казахстан – социальное государство. Поэтому мы обязаны в полной мере исполнить эту очень ответственную и почетную миссию. Наша социальная стратегия должна быть эффективной и справедливой".

Президент подчеркнул важность инвестиций в подрастающее поколение: "Реализуется программа „Национальный фонд – детям“, ставшая важным шагом в интересах подрастающего поколения. Мы стремимся стать передовой нацией".

Токаев рассказал о достижениях в сфере образования: "Для того чтобы превратиться в конкурентоспособную страну, прежде всего, необходимо развивать образование и науку. Поэтому за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза. Зарплата педагогов выросла в два раза. В настоящее время значительно укрепился статус профессии учителя. Открыто 1200 новых школ, значительная часть из которых была построена в рамках национального проекта „Келешек мектептері“".

Особое внимание уделяется науке: "Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественной науки. Объем средств на ее развитие за пять лет вырос в 5 раз. В стране открыты филиалы 33 престижных зарубежных университетов".

Президент также рассказал о достижениях в сфере здравоохранения: "Также приняты комплексные меры по улучшению здоровья нации. С 2020 года финансирование сферы здравоохранения выросло в 3 раза. Введено в строй 927 медицинских объектов. Средняя продолжительность жизни наших граждан превысила 75 лет".

Кроме того, глава государства отметил важность обеспечения безопасности: "Казахстан должен быть безопасной страной, поэтому принцип „Закон и Порядок“ стал основополагающим в нашем обществе. В рамках его реализации мы усилим борьбу с коррупцией, без чего нет никаких оснований говорить о Справедливом Казахстане".

Президент привел данные о снижении преступности: "За последние пять лет уровень преступности, в том числе уличной, значительно снизился, а криминогенная обстановка в стране находится под строгим контролем. Снизилось количество случаев бытового насилия. Зарубежные эксперты проявляют повышенный интерес к опыту нашей страны в этой сфере".

Токаев подчеркнул стратегическое значение концепции: "В конечном счете, реализация концепции „Закон и Порядок“ является важнейшим инструментом построения светлого будущего нашей страны".