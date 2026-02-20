По итогам 2025 года объем взаимной торговли стран ОТГ превысил 11,9 млрд долларов США. Наибольший товарооборот Казахстана зафиксирован с Узбекистаном – 4,3 млрд долларов, Турцией – 4,9 млрд долларов, Кыргызстаном – почти 2 млрд долларов и Азербайджаном – 425 млн долларов, передает BAQ.KZ.

В Туркестане состоялась 14-я встреча министров экономики и торговли Организация тюркских государств (ОТГ). Участники обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также согласовали конкретные шаги по углублению кооперации.

В заседании приняли участие главы делегаций: вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Асан Дарбаев, заместитель министра экономики Республики Азербайджан Ровнаг Абдуллаев, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Султан Ахматов, заместитель министра торговли Турецкой Республики Сезай Учармак, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, а также Президент Тюркский инвестиционный фонд Багдад Амреев.

Открывая встречу, Асан Дарбаев отметил символичность проведения заседания в Туркестане – духовном центре тюркского мира, исторически объединявшем народы Великого шелкового пути. По его словам, сегодня ОТГ последовательно трансформируется из площадки диалога в действенный механизм практической кооперации, формирующий новые цепочки добавленной стоимости и расширяющий торговые связи.

Укрепляется и инвестиционное взаимодействие. За последние 20 лет (2005-2025 гг.) приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран ОТГ составил более 6,3 млрд долларов, из них около 210 млн долларов - в 2025 году. В свою очередь, казахстанские инвестиции в экономики государств ОТГ достигли порядка 5 млрд долларов, включая более 1,3 млрд долларов за 2025 год.

В Казахстане действует свыше 12 тысяч компаний с участием капитала стран ОТГ и более 1300 совместных предприятий, которые вносят значительный вклад в развитие торговли и промышленной кооперации.

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность наращивания экономического потенциала ОТГ, развития транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества. Одним из ключевых инструментов в этом направлении обозначен Тюркский инвестиционный фонд. Мы предлагаем приступить к формированию перечня приоритетных проектов, потенциально готовых к финансированию Фондом, – подчеркнул Асан Дарбаев.

Фото: Миннацэкономики рК

Особое внимание уделено устранению торговых барьеров, развитию транспортных маршрутов и цифровых инструментов торговли. Подчеркнута стратегическая роль Среднего коридора как одного из ключевых направлений между Востоком и Западом, открывающего дополнительные возможности для роста взаимной торговли.

По итогам встречи утверждена Дорожная карта сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и финансов между государствами-членами Организация тюркских государств. Документ определяет приоритетные направления совместной работы и механизмы их практической реализации.

Центральным событием заседания стала церемония подписания Коммюнике 14-й встречи министров экономики и торговли, закрепившего достигнутые договоренности.

Кроме того, заключен Меморандум о взаимопонимании о партнерстве в сфере торговли между государствами-членами Организации.

Принятые решения подтверждают стремление стран ОТГ последовательно укреплять экономическую интеграцию и выстраивать современную архитектуру сотрудничества, ориентированную на инвестиции, технологическое развитие и устойчивый рост.