В Уральске полицейские задержали 32-летнего жителя города, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, передает BAQ.KZ. Как сообщает Polisia.kz, он предлагал оформить "быстрые" и "беззалоговые" займы, но вместо помощи – заводил людей в долги.

По версии следствия, мужчина размещал в Instagram рекламу об оформлении микрокредитов. Желающим "поймать удачу за хвост" он предлагал перейти по ссылке в WhatsApp, где вёл переписку от своего имени. Убедив собеседников оформить онлайн-кредиты на своё имя, мошенник исчезал, оставляя их один на один с обязательствами перед МФО.

При оформлении заявок реквизиты банковских счетов для перевода средств мошенник указывал свои либо принадлежащие знакомым. После получения одобренных сумм он переводил деньги на личные счета и обналичивал их через банкоматы в разных районах города, – сообщили в полиции.

В результате обыска у задержанного изъяли 27 мобильных телефонов, четыре SIM-карты и столько же банковских карт. В отношении него возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам мошенничества. Сумма причиненного ущерба, по данным следствия, превысила 1,5 миллиона тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ведется расследование.