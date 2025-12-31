В области Жетісу обеспечен системный подход к реализации экологической программы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

С момента образования области в регионе создано 11 новых парков, 5 скверов и 2 аллеи, а также капитально отремонтирован 21 парк. В частности, в Сарканском районе появился уникальный парк с сохранением природного ландшафта, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Работа по формированию комфортной и благоприятной среды для проживания населения продолжается. В регионе поэтапно разрабатывается проектно-сметная документация на модернизацию центральных парков во всех районах и городах. Параллельно в населенных пунктах ведется создание пешеходных зон и мест отдыха.

За последние два года в области Жетісу построено и модернизировано 29 парков, две центральные площади, а также детские и спортивные площадки. В рамках озеленения высажено 249,9 тысячи саженцев, при этом лесной фонд региона увеличился до 27,4 миллиона деревьев.

Кроме того, в рамках программы "Таза Қазақстан" проведены работы по ремонту кровель и фасадов многоквартирных жилых домов, восстановлены арычные сети и установлены уличные светильники, что позволило улучшить облик населенных пунктов и условия проживания жителей.

Всего с начала года в области в рамках программы "Таза Қазақстан" проведено более 400 различных мероприятий с участием 13,5 тысячи человек, что подтверждает активное вовлечение населения в вопросы благоустройства и охраны окружающей среды.