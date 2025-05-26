В Казахстане активизирована борьба с мошенничеством на онлайн-рынках аренды и продажи недвижимости, автомобилей и автозапчастей. В результате масштабной работы крупных маркетплейсов и цифровых платформ было заблокировано свыше 5 тысяч мошеннических объявлений, передает BAQ.KZ.

Злоумышленники активно использовали поддельные фотографии объектов аренды и продажи, предлагали недвижимость и транспорт по значительно заниженным ценам, требуя предоплату за фиктивную "бронь". В основном мошеннические объявления касались посуточной аренды жилья, продажи недвижимости в Алматы и области, а также автомобилей и автозапчастей из-за рубежа.

Кроме того, около 7 тысяч подозрительных аккаунтов находятся в зоне проверки и могут быть заблокированы в ближайшее время.

Эксперты и представители платформ призывают пользователей быть предельно внимательными при совершении онлайн-сделок, тщательно проверять достоверность объявлений и не переводить деньги до полной уверенности в честности продавца.

Активная работа по выявлению и блокировке мошеннических объявлений продолжается, что помогает снижать риски для граждан и укреплять доверие к электронным торговым площадкам.

Пользователи рекомендуются сообщать о подозрительных предложениях и соблюдать осторожность, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников.