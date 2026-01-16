Одиннадцатилетняя школьница из столицы прочитала 853 книги на четырех языках, передает BAQ.kz со ссылкой на Вечернюю Астану.

Алтынай Утеубаева, ученица 6 класса школы-гимназии №17, показала самый высокий результат среди всех школьников. По словам заведующей школьной библиотекой Шапиры Сарсембековны, Алтынай свободно читает художественную литературу и познавательные произведения на казахском, русском и английском языках. Кроме того, она также осваивает книги на французском языке.

"Алтынай полностью прочитала все книги в школьной библиотеке. Кроме того, в ее доме есть собственная большая библиотека. При поддержке родителей она специально заказывает книги из Англии. Это расширяет ее мировоззрение и способствует развитию языковых способностей", - сообщил автор материала.

По мнению специалистов, такой высокий показатель не только обогащает языковой фонд учащегося, но и положительно влияет на развитие мышления и повышение академической успеваемости.