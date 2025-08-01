26 июля Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау рассмотрел дело в отношении гражданина Б., обвинённого в нарушении общественного порядка и неподобающем поведении, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, 27 июля около 2 часов ночи, находясь на территории базы отдыха "Стигл", мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт умышленного мелкого хулиганства — ходил обнажённым перед несовершеннолетними девочками, отдыхающими на территории.

Вину нарушителя подтвердили его собственные показания, протокол об административном нарушении, медицинское освидетельствование, а также другие материалы дела. Отмечено, что Б. согласился с протоколом и признал свою вину.

Статья 434 ч. 1 КоАП Казахстана предусматривает наказание в виде штрафа (20 МРП) или административного ареста на срок от 5 до 15 суток. Суд признал Б. виновным и назначил арест на 14 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.