Обнаженный мужчина разгуливал перед девочками на базе отдыха в Актау
Нарушитель общественного порядка арестован на 14 дней.
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26 июля Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау рассмотрел дело в отношении гражданина Б., обвинённого в нарушении общественного порядка и неподобающем поведении, передает BAQ.KZ.
По материалам дела, 27 июля около 2 часов ночи, находясь на территории базы отдыха "Стигл", мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт умышленного мелкого хулиганства — ходил обнажённым перед несовершеннолетними девочками, отдыхающими на территории.
Вину нарушителя подтвердили его собственные показания, протокол об административном нарушении, медицинское освидетельствование, а также другие материалы дела. Отмечено, что Б. согласился с протоколом и признал свою вину.
Статья 434 ч. 1 КоАП Казахстана предусматривает наказание в виде штрафа (20 МРП) или административного ареста на срок от 5 до 15 суток. Суд признал Б. виновным и назначил арест на 14 суток.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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