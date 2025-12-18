Обрабатывающая промышленность Казахстана по итогам 11 месяцев текущего года сохраняет устойчивую положительную динамику. Рост производства составил 5,9%. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на пресс-встрече с журналистами по итогам года, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, увеличение объемов обеспечено сразу несколькими ключевыми секторами.

"Положительная динамика в обрабатывающей промышленности сформирована за счет металлургии, машиностроения, химической промышленности, производства строительных материалов и легкой промышленности. Эти отрасли на протяжении последних лет показывают стабильный рост и формируют основу текущих показателей", — отметил Олжас Сапарбеков.

Дополнительный вклад в развитие отрасли внесла реализация индустриальных проектов. Из 190 запланированных проектов к настоящему времени уже реализовано 173.