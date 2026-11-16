Образование, наука и человеческий капитал: какие инициативы обсудили в Халық Кеңесі

Развитие образования и науки, подготовка востребованных кадров, поддержка ученых и укрепление человеческого капитала стали ключевыми темами заседания профильной комиссии Комитета по развитию общественных инициатив Халық Кеңесі. Обсуждение прошло под председательством Веры Ким и Мурата Абенова с учетом приоритетов, обозначенных Главой государства в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Всего по данному направлению поступило 66 инициатив, охватывающих вопросы образования, профессиональной ориентации, поддержки научного сообщества и социальной защиты. Участники рассмотрели наиболее актуальные предложения, оценили возможности их практической реализации и определили дальнейшие шаги по их проработке.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки востребованных специалистов, сокращения дефицита рабочих кадров и повышения занятости молодежи и взрослого населения. Как отмечалось на заседании, реализация предложенных мер также позволит создать условия для закрепления квалифицированных специалистов в регионах.

Одним из направлений обсуждения стали инициативы члена Халық Кеңесі Жандоса Актаева. Он предложил провести углубленные исследования лудомании, которые позволят сформировать более точное представление о психологических особенностях игровой зависимости и разработать эффективные инструменты профилактики и противодействия этому явлению.

Еще одна его инициатива касается запуска пилотного проекта SmartCity в Акмолинской области. Предполагается создание цифрового атласа проблем региона, который поможет систематизировать актуальные вопросы и повысить комфортность городской среды для жителей.

Вопросы развития науки, инноваций и искусственного интеллекта представил член Халық Кеңесі Думан Орынбеков. Его предложения предусматривают поэтапное увеличение финансирования научной сферы, обеспечение стабильной базовой поддержки научных организаций, совершенствование системы оценки результатов исследований и повышение оплаты труда ученых.

Кроме того, была подчеркнута необходимость расширения международного научного сотрудничества, привлечения казахстанских ученых из-за рубежа и запуска национальной постдокторской программы.

Отдельный блок заседания посвятили роли семьи в формировании человеческого капитала. Мурат Абенов представил предложения по повышению качества образования и укреплению взаимодействия между родителями и образовательными организациями. Среди приоритетов – развитие системы поддержки родителей в вопросах воспитания и обучения детей, формирование культуры семейного чтения и осознанного использования цифровой среды.

Для продвижения этих инициатив общественник предложил использовать новую диалоговую платформу «Кеңес ел», интегрированную с социальными сетями. Она позволит гражданам направлять предложения и участвовать в обсуждении вопросов образования и развития человеческого капитала.

Наталья Дементьева представила инициативы по развитию школьной психологической службы и защите ментального здоровья детей. Предлагаемые меры направлены на поддержку школьных психологов, профилактику буллинга и своевременное выявление кризисных ситуаций в образовательных учреждениях.

Кроме того, участники обсудили вопросы улучшения условий службы и быта военнослужащих. В частности, было предложено привлекать к обновлению армейской инфраструктуры спонсоров и меценатов.

Подводя итоги заседания, участники подчеркнули необходимость дальнейшей проработки инициатив с учетом их практической значимости и возможного вклада в развитие соответствующих отраслей.

Как отметила председатель Комитета по развитию общественных инициатив Вера Ким, поступившие предложения будут систематизированы и переданы для дальнейшего рассмотрения совместно с заинтересованными государственными органами и профильными организациями.