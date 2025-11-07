В Вашингтоне был подписан стратегически важный Меморандум между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Министерством науки и высшего образования, АО "Казахтелеком", Freedom Holding Corp. и компанией OpenAI, направленный на развитие образования и цифровых навыков с использованием технологий искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Документ открывает новую страницу в долгосрочном сотрудничестве по внедрению ИИ-решений в образовательную систему Казахстана, создавая возможности для современных подходов к обучению.

В рамках соглашения казахстанские педагоги получат доступ к ChatGPT Edu – специальной версии ChatGPT, адаптированной для образовательных учреждений. Инструмент предоставляет учителям широкий спектр возможностей: от анализа данных и краткого изложения документов до создания индивидуальных GPT-ассистентов, которые помогают экономить время, снимая с педагогов рутинные административные задачи. Согласно планам, ежегодно будет предоставляться не менее 165 000 лицензий OpenAI для преподавателей в течение трёх лет.

"Педагоги по всему миру уже используют искусственный интеллект, чтобы сократить административные задачи и уделять больше времени обучению и развитию обучающихся. При правильной поддержке учителя и преподаватели смогут развивать свой опыт работы с этими инструментами и максимально эффективно применять ИИ в учебном процессе. Наше соглашение с Правительством Казахстана поможет местным педагогам использовать ChatGPT и внедрять преимущества ИИ в школы по всей стране", – отметил Кевин Миллс, руководитель направления по образованию и государственным программам GTM, OpenAI.

Инициатива полностью соответствует национальной стратегии Казахстана по цифровой трансформации и развитию человеческого потенциала. Реализация соглашения будет способствовать формированию у обучающихся навыков инновационного мышления, критического анализа и креативности, а также укреплению цифровых компетенций педагогов, обеспечивая школам доступ к передовым мировым технологиям.