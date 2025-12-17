Суд рассмотрел уголовное дело по факту гибели двух человек на производстве, передает BAQ.KZ.

Перед судом предстали А. и А., обвиняемые в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, по статье 277 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В ходе судебного разбирательства установлено, что А. и А., работая мастерами и являясь ответственными за соблюдение требований техники безопасности при проведении строительных работ, допустили нарушения норм, предусмотренных законодательством в сфере гражданской защиты, промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов, а также охраны труда. В результате произошёл разрыв троса автокрана с люлькой, в которой находились два работника строительной компании. Люлька сорвалась с высоты 20 метров и упала на фасад демонтируемого здания, что привело к гибели находившихся в ней работников на месте происшествия.

Вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями специалистов и экспертиз, актом специального расследования группового несчастного случая, а также другими материалами уголовного дела.

В судебных прениях прокурор просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Потерпевшие настаивали на назначении наказания в соответствии с требованиями закона, тогда как сторона защиты ходатайствовала об оправдании А. и А.

Суд отметил, что санкция статьи 277 части 3 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет. С учётом тяжести последствий, позиции потерпевших, а также отсутствия смягчающих и отягчающих обстоятельств суд признал А. и А. виновными и назначил каждому наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы. Кроме того, они лишены права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ на высоте сроком на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.