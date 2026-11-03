Обучение искусственному интеллекту и работа в регионах: молодежь обсудила задачи Послания Президента

Около 150 молодых казахстанцев встретились с депутатами Курултая на диалоговой площадке «Bir Tolqynda», организованной молодежным крылом партии «Әділет». Участники обсудили задачи Послания Президента Касым-Жомарта Токаева от 28 октября, уделив особое внимание образованию, трудоустройству и цифровым навыкам.

Одной из тем стала подготовка молодежи к изменениям на рынке труда. Заместитель председателя партии Ержан Жилкибаев рассказал о проекте «Жасампаз AI», направленном на профессиональную ориентацию, освоение востребованных навыков и поддержку в трудоустройстве.

«Мы намерены обучать молодежь ведению бизнеса с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий. Главная цель – чтобы они не ограничивались простым времяпрепровождением в социальных сетях, а превратили возможности интернета в источник дохода, осваивали новые навыки и адаптировались к велениям времени», - сказал Жилкибаев.

Депутат Курултая Дидарбек Дильдабек сообщил, что предвыборная программа партии до 2031 года предусматривает обучение основам искусственного интеллекта 5 миллионов граждан.

Отдельно участники обсудили доступность образования за пределами крупных городов. Депутат Акерке Искандерова отметила необходимость развивать учебную инфраструктуру в регионах, чтобы молодым людям не приходилось уезжать ради качественного образования и профессионального роста.

«Каждый молодой человек должен иметь возможность получать такое же образование, как в крупных городах, и профессионально развиваться, не покидая родных краев», - подчеркнула Искандерова.

Исполняющий обязанности председателя молодежного крыла Ержан Хамитов обратил внимание на связь обозначенных в Послании задач с будущим молодых казахстанцев. По его словам, повышение качества образования, развитие рынка труда и освоение цифровых технологий непосредственно затрагивают интересы нового поколения.

Во время встречи участники задавали вопросы депутатам и высказывали предложения по развитию образования, профессиональной подготовке и трудоустройству.

Как сообщили организаторы, аналогичные встречи в рамках проекта «Bir Tolqynda» прошли во всех 20 регионах Казахстана.