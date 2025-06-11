В черногорском курортном городе Будва по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан гражданин Турецкой Республики, находившийся в международном розыске, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчину обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по июнь 2024 года, находясь в должности директора одного из казахстанских ТОО, он с корыстными целями и злоупотребляя служебным положением, похитил денежные средства и имущество, принадлежащие другим коммерческим организациям. Сумма нанесенного ущерба превысила 5 миллиардов тенге.

Мужчина был объявлен в международный розыск, и его задержание стало возможным благодаря координации с Интерполом. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.