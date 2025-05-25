Объявлены победители Каннского фестиваля-2025
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Золотую пальмовую ветвь получил фильм иранского режиссера "Простая случайность", передает BAQ.KZ со ссылкой на мировые СМИ.
Как сообщает Variety, главную награду фестиваля — Золотую пальмовую ветвь — получил фильм иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность".
Джафар Панахи смог приехать на фестиваль после нескольких тюремных сроков и 20-летнего запрета на выезд из Ирана.
Как пишет The Hollywood Reporter, режиссер снимал "Простую случайность" тайно и на его создание его вдохновил его тюремный опыт. Фильм рассказывает об освобожденном диссиденте, который думает, что встретил одного из своих тюремных мучителей. Сначала он собирается отомстить, но потом начинает сомневаться и задается вопросом — будет ли ответное насилие правильным шагом, если он хочет справедливости?
На Золотую пальмовую ветвь в этом году претендовали 22 картины, среди них были "Новая волна" Ричарда Линлейтера, "Эддингтон" Ари Астера, "Финикийская схема" Уэса Андерсона и другие фильмы.
Вторую по значимости награду — Гран-при фестиваля — забрала картина "Сентиментальная ценность" датского режиссера Йоакима Триера.
Список победителей:
"Золотая пальмовая ветвь" — "Простая случайность" Джафара Панахи
Гран-при — "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера
Приз жюри — "Сират" Оливера Лаше и "Звук падения" Маши Шилински
Специальный приз жюри — "Воскрешение" Би Гань
Лучший режиссер — Клебер Мендонса Фильо ("Тайный агент")
Лучшая актриса — Надя Меллити ("Младшая сестра")
Лучший актер — Вагнер Моура ("Тайный агент")
Лучший сценарий — "Молодые матери", Жан-Пьер и Люк Дарденн
"Золотая камера" — "Президентский торт" Хасана Хади
Приз ФИПРЕССИ — "Секретный агент" Клебера Мендонса Филью