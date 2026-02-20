Обязательная маркировка поможет свести к нулю «серые» схемы ввоза продукции — эксперт
В Казахстане продолжается поэтапное внедрение системы обязательной маркировки товаров, направленной на выравнивание условий для отечественных производителей и усиление контроля импорта, передает BAQ.KZ.
Генеральный директор ТОО «Центр развития цифровой экономики» Бикеш Курмангалиева рассказала, как новая система помогает ликвидировать «серые» схемы ввоза продукции и обеспечивает прозрачность товарооборота.
По словам Бикеш Курмангалиевой, внедрение маркировки преследует одну из ключевых целей - выровнять условия для отечественных производителей и импортеров.
«Одна из целей маркировки - чтобы наши производители работали в равных условиях с импортёрами. Сейчас, к сожалению, некоторые товары завозятся весом - гораздо дешевле и без контроля, что создаёт несправедливую конкуренцию. С введением маркировки серые импортеры перестанут обходить правила, а для производителей создаются одинаковые условия», — подчеркнула она.
Также она отметила, что сразу охватить весь ассортимент невозможно, поэтому система развивается постепенно.
«Невозможно сразу промаркировать весь ассортимент - он огромен: кожаные пальто, донат-сок, обувь и многое другое. С декабря будут присвоены определённые коды ТНВ для первых категорий, а затем маркировка будет расширяться на другие товары. Всё будет внедряться в несколько этапов, чтобы не возник коллапс, но каждое изделие в конечном итоге будет промаркировано», — объяснила глава центра.
Особое внимание уделяется маркировке импортной продукции, включая одежду и обувь, где большинство позиций поступает извне.
«Товары из Китая сейчас могут маркироваться либо на фабриках, либо на распределительных складах перед отправкой. Российские и китайские экспортеры уже внедряют такую практику. Кроме того, по замечаниям Высшей административной палаты администрирование маркировки обуви передано от Министерства промышленности к Министерству финансов. В ближайшем будущем система интегрируется с новой платформой Кеден, что позволит усилить контроль на границе и улучшить мониторинг импорта. Уже виден эффект: участники рынка быстро получают коды и начинают маркировать продукцию», — отметила Курмангалиева.
