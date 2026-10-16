Объём торгов на KASE достиг 397,6 трлн тенге

За январь–сентябрь 2026 года общий объём торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 397,6 трлн тенге. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объём торгов увеличился на 119,6 трлн тенге.

За этот же период индекс KASE вырос на 10,9% и достиг 7 795,44 пункта. Капитализация рынка акций увеличилась на 23,1%, или на 9 трлн тенге, составив 48 трлн тенге.

С начала года в официальный список биржи включили ценные бумаги 323 наименований от 103 эмитентов. Для 45 из них листинг на KASE стал первым.

По состоянию на 1 октября 2026 года в торговых списках биржи находились негосударственные ценные бумаги 1 120 наименований от 317 эмитентов.

Таким образом, за девять месяцев на бирже выросли объём торгов, индекс KASE и капитализация рынка акций.