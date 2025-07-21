Очередь в детсады Казахстана сократилась на 44%
Реформа дошкольного образования.
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В Казахстане значительно сократилась очередность в дошкольные организации — на 44%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения, передает BAQ.KZ.
Такие результаты стали возможны благодаря реализации Пошагового плана по вводу новых дошкольных организаций и открытию дополнительных мест на 2023–2027 годы, инициированного по поручению Президента.
За первое полугодие 2025 года в стране открыты 172 новых детских сада на 13,2 тыс. мест. В результате охват детей дошкольным воспитанием и обучением достиг 93,1% среди детей в возрасте от 2 до 6 лет.
Достижения стали возможны за счет:
- строительства и расширения действующих детсадов,
- открытия мини-центров в жилых домах по принципу "шаговой доступности",
- размещения гособразовательного заказа,
- внедрения механизма ваучерного финансирования ("деньги за ребенком").
Новый механизм действует в 19 городах и 7 районах страны. Почти 300 тысяч детей получили доступ к дошкольному образованию.
Также увеличена сеть консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих детские сады — с 4,2 тыс. до 5,5 тыс. пунктов.
Кроме того, в 260 госдетсадах проводятся ремонты и укрепляется материально-техническая база.
Сегодня в Казахстане функционируют более 11,8 тысячи дошкольных учреждений, которые посещают свыше 1 миллиона детей.
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