Очная ставка: дядя погибшего утверждал, что Шынгыс воткнул нож в Шерзата
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В суде по делу об убийстве Шерзата Полата воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. Оба рассказали о событиях той ночи, когда произошла трагедия у магазина "Камажай", передаёт BAQ.KZ.
По словам Гайыпбаева, всё началось с того, что Дархан позвал Нурбола, а тот уже собрал остальных. Затем, по его словам, именно Шынгыс Бельгожаев вытащил нож и первым начал проявлять агрессию.
"На видео я увидел, как он добивал Шерзата, избивая его по голове. Они пришли и меня добивать, я тоже должен был умереть тогда. Но я выжил", — заявил Гайыпбаев на видео.
Он также сообщил, что у Бельгожаева с собой была барсетка. Вину подсудимый признал частично, заявив: "Я не трогал этого парня, не бил, не прикасался к нему".
Шынгыс Бельгожаев подтвердил, что приехал к магазину по звонку:
"Нурбол позвонил, мы приехали, и началась драка. Тогда отец Шерзата вышел с ножом, и я тоже вытащил нож. В этот момент раздался выстрел, второй — уже в нашу сторону. Кажется, Нуркияс отобрал ружьё", — рассказал он.
Признался, что в пылу схватки перепутал Шерзата с другим парнем: "Оказывается, его уже ранили ножом, а я бил его, когда он сидел".
На вопрос родственника погибшего — "Как ты убил 16-летнего ребёнка?", — Бельгожаев ответил: "Я его не убивал".
Позднее он добавил: "Да, я ударил, но нож был закрыт в руке. Я бил его рукой".
Также в ходе заседания было заявлено, что удар прикладом нанёс Нуркияс.
"Я видел, как Шынгыс вонзил нож в Шерзата", — добавил Гайыпбаев.
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