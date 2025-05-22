На очередном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата прокурор Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки от 19 октября 2024 года между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Женщина заявила, что лично видела, как её сына жестоко избивали и наносили ему смертельные удары, передаёт BAQ.KZ.

Согласно показаниям Бишимбиевой, в тот вечер ей позвонил супруг Каржаубай Нурымов и попросил разбудить Гайыпбаева, сказав, что Шерзат кого-то побил. Гайыпбаев вскоре отправился к магазину. Женщина добавила, что не смогла остаться дома и вместе с бабушкой Шерзата также поехала туда.

"Я услышала, как кто-то по кличке Чика сказал: "делайте", — рассказала потерпевшая. — После этого моего сына начали избивать".

Бишимбиева утверждает, что на месте находилось множество молодых людей, и никто не остался в стороне.

"Абзал и Нурбол схватили меня за руки и не отпускали. А в это время Шерзата избивали все остальные. Я видела, как его ударили прикладом ружья, жестоко избивали и пинали много парней. А потом кто-то вонзил нож в грудную клетку со спины и у него пошла кровь изо рта", — заявила она.

На вопрос следователя, видели ли её на месте происшествия две девушки, женщина ответила утвердительно.

Бишимбиева также прямо указала на присутствие Дидара Калиахмета среди тех, кто участвовал в избиении:

"Калиахметов тоже был там. Он принимал участие в драке. Все, кто стояли у магазина, избивали моего сына".

Подсудимый Дидар Калиахмет во время очной ставки полностью отверг все обвинения. По его словам, он не принимал участия в конфликте и не наносил Шерзату удары.