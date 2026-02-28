Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела со стороны Ирана
Подробности инцидента уточняются.
Сегодня 2026, 17:05
130Фото: Pixabay.com
По меньшей мере один человек погиб в столице Абу-Даби после перехвата нескольких ракет, запущенных со стороны Иран. Об этом сообщают зарубежные СМИ, передает BAQ.KZ.
Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что произошедшее является «вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права».
В официальном заявлении подчеркивается, что страна оставляет за собой «полное право ответить на эту эскалацию».
Подробности инцидента уточняются. Официальной информации о других возможных пострадавших пока не приводится.
