По меньшей мере один человек погиб в столице Абу-Даби после перехвата нескольких ракет, запущенных со стороны Иран. Об этом сообщают зарубежные СМИ, передает BAQ.KZ.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что произошедшее является «вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права».

В официальном заявлении подчеркивается, что страна оставляет за собой «полное право ответить на эту эскалацию».

Подробности инцидента уточняются. Официальной информации о других возможных пострадавших пока не приводится.