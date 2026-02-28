  • Главная
Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела со стороны Ирана

Подробности инцидента уточняются.

Фото: Pixabay.com

По меньшей мере один человек погиб в столице Абу-Даби после перехвата нескольких ракет, запущенных со стороны Иран. Об этом сообщают зарубежные СМИ, передает BAQ.KZ.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что произошедшее является «вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права».

В официальном заявлении подчеркивается, что страна оставляет за собой «полное право ответить на эту эскалацию».

Подробности инцидента уточняются. Официальной информации о других возможных пострадавших пока не приводится.

