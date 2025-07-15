Один телефонный звонок: Как операторы колл-центров спасают жизни
С какими проблемами к ним обращаются казахстанцы?
Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
186Фото: BAQ.kz
Куда звонить в случае беды? Полиция? Больница? А если ситуацию выходит за привычные рамки? Такие звонки не редко поступают на линии казахстанских колл-центров. Оператор никогда не знает, что его ждет на другом конце провода. От простого "Как оформить пособие на ребенка?" до страшного "Я больше не хочу жить". Журналист BAQ.kz встретился с работниками кризисных центров и экстренных линий, чтобы понять, насколько глубок спектр проблем, с которыми сталкивается рядовой казахстанец и что с этим делать.
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