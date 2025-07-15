Куда звонить в случае беды? Полиция? Больница? А если ситуацию выходит за привычные рамки? Такие звонки не редко поступают на линии казахстанских колл-центров. Оператор никогда не знает, что его ждет на другом конце провода. От простого "Как оформить пособие на ребенка?" до страшного "Я больше не хочу жить". Журналист BAQ.kz встретился с работниками кризисных центров и экстренных линий, чтобы понять, насколько глубок спектр проблем, с которыми сталкивается рядовой казахстанец и что с этим делать.