С 1 января 2023 года в Казахстане начал свою работу Конституционный Суд. Чтобы понять, какова его роль и чем он занимается, корреспондент BAQ.KZ побеседовал с аналитиком Конституционного Суда Алией Бердибаевой.

– Какова конкретная функция Конституционного Суда? Чем он отличается от других судов?

Конституционный Суд – это не часть судебной системы. Он не относится к Верховному суду или другим судам, это отдельный правовой институт. Его деятельность совершенно иная: здесь граждане могут оспаривать только законы или отдельные их положения. Если кратко, Конституционный Суд следит за тем, чтобы все законы и их нормы соответствовали основному закону страны – Конституции.

Он не входит ни в одну из ветвей власти – законодательную, исполнительную или судебную. Конституционный Суд не подчиняется ни одному государственному органу или должностному лицу. Это независимый орган, занимающийся исключительно вопросами права. Его решения не ограничиваются проверкой соответствия норм Конституции, он также формирует правовые позиции, уточняет правоприменительную практику и даёт рекомендации, обязательные для исполнения госорганами.

Мы ежедневно живем по принципам, заложенным в Конституции. И Конституционный Суд – это орган, который отвечает не только за соблюдение Основного закона, но и за защиту всей конституционной основы государства. Поэтому его решения влияют на все сферы жизни общества.

– Получается, одно решение может изменить судьбы многих?

Да, именно так. Решения Конституционного Суда защищают не только права одного человека, но и восстанавливают справедливость для сотен и тысяч других граждан с аналогичными проблемами. Например, если один гражданин подаёт жалобу на несправедливый закон или его отдельные положения, и Конституционный Суд признаёт их противоречащими Конституции, такие нормы утрачивают силу. Это влияет не только на заявителя, но и на всех, кто оказался в подобной ситуации. Таким образом, благодаря инициативе одного человека, защищаются права множества людей, торжествует справедливость.

Решения Конституционного Суда способствуют совершенствованию законодательства, устранению правовых пробелов, принятию чётких и понятных норм. В результате развивается национальная правовая система, устраняются или корректируются нормы, ущемляющие права граждан.

– Какие результаты были на начальном этапе работы Суда?

За два с половиной года Конституционный Суд получил более 11 тысяч обращений. Это говорит о том, что граждане всё чаще отстаивают свои права и становятся более юридически грамотными. Вместе с тем, некоторые путают Конституционный Суд с инстанцией, решающей любые споры. Такие обращения тоже поступают. Но Конституционный Суд не рассматривает разногласия по судебным актам – он проверяет только соответствие законов и правовых норм Конституции.

Если гражданин подаёт жалобу и может обосновать, что конкретная норма нарушает Конституцию, Суд рассмотрит её. Но если речь идёт о бытовом конфликте или несогласии с решением суда – это уже в компетенции других органов.

– Какие конкретные дела рассматривал Конституционный Суд и какие решения были приняты?

С момента начала работы Суд вынес более 400 постановлений и 73 заключения. Все они повлияли на развитие законодательства и защиту прав граждан. Вот некоторые из ключевых направлений:

Судьи: Уточнены нормы привлечения судей к дисциплинарной ответственности, конкретизировано понятие грубого нарушения закона в судебной практике. Введено участие представителей в делах против судей.

Уголовный процесс: Расширена доступность кассационной инстанции, обеспечен равный доступ для всех сторон. Закреплено обязательство предоставления материалов уголовных дел.

Социальная сфера: Уточнены требования к кандидатам на усыновление детей. Восстановлено право пожизненно осуждённых на связь с членами семьи.

Административное право: Введён семилетний запрет на пересдачу экзамена для водителей в нетрезвом виде. Дано конституционное толкование закона о мирных собраниях.

Уголовно-исполнительная система: Уточнены права осуждённых на телефонные разговоры, медицинскую и юридическую помощь. Дано разъяснение норм закона.

Жилищный вопрос: Разъяснено, что санкция прокурора не может подменять судебное решение. Дано официальное конституционное толкование.

– Как эти решения повлияли на жизнь общества?

Эти решения повлияли не только на сферу права, но и на повседневную жизнь. Во-первых, совершенствуется законодательство – устраняются пробелы, формируются чёткие нормы. Во-вторых, усиливается доверие граждан к Конституции. Люди начинают понимать, что их права реально защищаются.

Если один гражданин подаёт жалобу и Суд признаёт, что норма закона противоречит Конституции – она теряет силу. И таким образом восстанавливаются права многих других людей в аналогичных ситуациях. Это – важнейшая практика для правового государства.

– Спасибо за интервью!