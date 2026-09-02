Одна тысячная решила золото чемпионата Казахстана по спортивной гимнастике

В Алматы завершился чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике среди мужчин. Самая напряженная борьба развернулась в многоборье, где Ильяс Азизов опередил Нуртана Идрисова всего на одну тысячную балла, сообщает BAQ.KZ.

Представитель Алматы набрал 80,599 балла и стал чемпионом страны. Идрисов из Павлодарской области получил 80,598 балла. Бронзу завоевал еще один представитель Павлодарской области Роман Хегай с результатом 79,066 балла.

Кто забрал золото на отдельных снарядах

В вольных упражнениях победил Нуртан Идрисов. Вторым стал Асан Салимов из Алматы, третьим Милад Карими, который тоже представляет Алматы.

На коне первое место занял Дияс Тойшыбек из Шымкента. Серебро у Зейноллы Идрисова из Алматы, бронза у Романа Хегая.

На кольцах весь пьедестал заняли гимнасты Павлодарской области. Победил Нуртан Идрисов, вторым стал Роман Маменов, третьим Артем Ковалев.

В опорном прыжке золото завоевал Асан Салимов из Алматы. Алтынхан Темирбек из Шымкента стал вторым. Третье место разделили Фарух Набиев из Шымкента и Нуртан Идрисов из Павлодарской области.

На параллельных брусьях победу одержал Роман Хегай. Ильяс Азизов получил серебро, Алишер Тойбазаров из Шымкента бронзу.

На перекладине весь пьедестал достался представителям Шымкента. Первым стал Фарух Набиев, вторым Алтынхан Темирбек, третьим Семург Каримов.