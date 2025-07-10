Семья стала жертвой мошенника, предлагавшего обналичивание товарных кредитов, передаёт BAQ.KZ. Люди поверили интернет-объявлению, в котором неизвестный предлагал "помощь": оформить в банке товарный кредит, приобрести смартфоны, а он якобы продаст технику и вернёт деньги — за вычетом небольшой комиссии. Однако устройства исчезли вместе с посредником, а обещанных выплат семья так и не дождалась.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о мошенничестве, совершённом в отношении двух и более лиц с использованием информационных систем, — сообщила Polisia.kz.

По информации полиции, подозреваемый действовал по одной и той же схеме: размещал объявления в интернете, убеждал людей взять товарный кредит — в основном на дорогостоящие смартфоны — и просил передать ему коды подтверждения покупки. Получив доступ, он забирал технику в торговых точках и продавал её, присваивая выручку себе.

Сейчас установлено, что от действий мошенника пострадали и другие граждане. Расследование продолжается. Дело квалифицируется по статье 190 УК РК — "Мошенничество, совершённое с использованием информационных систем в отношении двух и более лиц".