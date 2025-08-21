В Бостандыкском районе Алматы произошёл пожар в двухэтажном жилом доме на проспекте Н. Назарбаева. Загорелась квартира на первом этаже, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, во время тушения огня сотрудники МЧС эвакуировали по лестничному маршу двух женщин 1971 и 1947 годов рождения. Пожилую пострадавшую, надышавшуюся дымом, пожарные вынесли на руках. Сейчас она находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади 30 квадратных метров и предотвратить его распространение на на соседние квартиры.