  • 5 Июня, 10:41
  • BAIGENEWS

Огнеборцы вынесли 25 баллонов из пылающего огнем коровника в Шымкенте

Пожарные спасли жилой массив от возможного взрыва.

Сегодня, 10:28
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:28
Сегодня, 10:28
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Фото: Кадр видео

ЧП произошло в жилом массиве Сайрам на улице Новостройка: загорелась кровля коровника. По прибытии на место расчётов было установлено открытое горение на значительной площади. Ситуация требовала срочной реакции — был поднят ранг пожара, передает BAQ.KZ.

Спасатели обнаружили внутри постройки 13 кислородных и 12 газовых баллонов, которые в случае перегрева могли бы взорваться и привести к тяжёлым последствиям.

"Огнеборцы оперативно эвакуировали все баллоны на безопасное расстояние, не допустив детонации", — сообщили в ДЧС города.

Для локализации возгорания на площади 960 м² спасатели организовали бесперебойную подачу воды и одновременно работали в трёх очагах горения. Благодаря слаженным действиям огонь был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

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