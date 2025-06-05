Огнеборцы вынесли 25 баллонов из пылающего огнем коровника в Шымкенте
Пожарные спасли жилой массив от возможного взрыва.
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ЧП произошло в жилом массиве Сайрам на улице Новостройка: загорелась кровля коровника. По прибытии на место расчётов было установлено открытое горение на значительной площади. Ситуация требовала срочной реакции — был поднят ранг пожара, передает BAQ.KZ.
Спасатели обнаружили внутри постройки 13 кислородных и 12 газовых баллонов, которые в случае перегрева могли бы взорваться и привести к тяжёлым последствиям.
"Огнеборцы оперативно эвакуировали все баллоны на безопасное расстояние, не допустив детонации", — сообщили в ДЧС города.
Для локализации возгорания на площади 960 м² спасатели организовали бесперебойную подачу воды и одновременно работали в трёх очагах горения. Благодаря слаженным действиям огонь был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
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