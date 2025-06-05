ЧП произошло в жилом массиве Сайрам на улице Новостройка: загорелась кровля коровника. По прибытии на место расчётов было установлено открытое горение на значительной площади. Ситуация требовала срочной реакции — был поднят ранг пожара, передает BAQ.KZ.

Спасатели обнаружили внутри постройки 13 кислородных и 12 газовых баллонов, которые в случае перегрева могли бы взорваться и привести к тяжёлым последствиям.

"Огнеборцы оперативно эвакуировали все баллоны на безопасное расстояние, не допустив детонации", — сообщили в ДЧС города.

Для локализации возгорания на площади 960 м² спасатели организовали бесперебойную подачу воды и одновременно работали в трёх очагах горения. Благодаря слаженным действиям огонь был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.