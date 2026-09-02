Огонь вспыхнул во дворе частного дома в селе близ Астаны
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В селе Астраханка Акмолинской области вечером произошел пожар на территории частного жилого дома. Загорелась отдельно стоящая хозяйственная постройка, после чего огонь распространился на прошлогоднее сено.
Как сообщили в ДЧС, пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Возгорание ликвидировали на площади 25 квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал.
Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение населения с огнем. Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В ДЧС напомнили, что при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номерам 101 или 112.
Ранее в Караганде произошел пожар на территории многопрофильной больницы по улице Муканова. Возгорание началось со складированной макулатуры, после чего огонь перекинулся на деревянную конструкцию кровли входной группы.
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