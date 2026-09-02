Огонь вспыхнул во дворе частного дома в селе близ Астаны

В селе Астраханка Акмолинской области вечером произошел пожар на территории частного жилого дома. Загорелась отдельно стоящая хозяйственная постройка, после чего огонь распространился на прошлогоднее сено.

Как сообщили в ДЧС, пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Возгорание ликвидировали на площади 25 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение населения с огнем. Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ДЧС напомнили, что при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номерам 101 или 112.

Ранее в Караганде произошел пожар на территории многопрофильной больницы по улице Муканова. Возгорание началось со складированной макулатуры, после чего огонь перекинулся на деревянную конструкцию кровли входной группы.