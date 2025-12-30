Ограничения на фонограмму в Казахстане объяснили международной практикой
Депутат Сената Бибигуль Жексенбай 29 декабря посетила Государственную академическую филармонию имени Еркегали Рахмадиева, где провела встречу с коллективом одного из ведущих культурных учреждений страны, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи было отмечено, что развитие культуры и искусства является важной частью государственной политики и напрямую связано с формированием духовного потенциала общества. Подчеркивалось, что эффективное развитие отрасли требует системного законодательного подхода и устойчивой правовой базы.
Особое внимание было уделено вопросам совершенствования законодательства в сфере авторского права.
"Значимым шагом стал новый закон в сфере авторского права, разработанный при активном участии представителей творческого сообщества, отраслевых экспертов и юристов. Этот документ стал результатом продолжительной и системной работы депутатов Парламента. Его главная цель - обеспечить реальную защиту прав авторов, исполнителей и творческих коллективов", — отметила Бибигуль Жексенбай.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы поддержки живого исполнения и формирования справедливых условий для профессиональных артистов. Сенатор подчеркнула, что введение ограничений на использование фонограммы является взвешенным решением, основанным на общественном запросе и международной практике.
По итогам встречи Бибигуль Жексенбай отметила, что Парламент и в дальнейшем будет последовательно работать над совершенствованием законодательства в сфере культуры, укреплением механизмов защиты авторских прав и поддержкой творческих коллективов страны.
