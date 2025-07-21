Ограничения на питьевую воду ввели в поселке Курык Мангистауской области
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Жителей села Курык в Мангистауской области просят экономно использовать воду, передает BAQ.KZ. Теперь питьевую воду будут подавать только с 9 утра до 11 вечера. Такую информацию опубликовал в социальных сетях акимат Каракиянского района.
Как говорится в сообщении, это связано с нехваткой воды, которая поступает с опреснительного завода "Каспий". Сейчас Курык получает всего 83 кубометра воды в час, а запасов в резервуарах — меньше 2000 кубов.
С целью эффективного использования имеющегося ресурса и обеспечения стабильной подачи питьевой воды, водоснабжение осуществляется по графику — с 09:00 утра до 23:00 вечера с помощью насосной станции. В ночное время насос отключается, и производится накопление воды в резервуарах. Эти меры необходимы для обеспечения питьевой водой не только села Курык, но также станции Каракия и населённого пункта Маңғыстау жері (Аппақ), - сообщили в районном акимате.
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Акимат Каракиянского района также предупредил жителей, что возможны перебои с подачей воды, потому что трубы могут заполняться неравномерно.
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