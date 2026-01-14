С 16:00 14 января 2026 года на отдельных участках автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта, а также автобусов, передает BAQ.KZ.

Ограничения действуют на следующих участках:

Актюбинская область: км 965–1240 (участок п. Карабутак – граница с Кызылординской областью);

Кызылординская область: км 1240–1362 (участок граница Актюбинской области – г. Арал).

По предварительным прогнозам, движение будет восстановлено 15 января в 00:00, при условии улучшения погодных условий.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок в данных районах до снятия ограничений.