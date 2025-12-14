В Мангистауской области в районе мыса Сыгынды, известного среди местных жителей как 43-й километр, был обнаружен подозрительный металлический предмет, визуально напоминающий неразорвавшийся боеприпас. О находке сообщил местный охотник во время утренней охоты, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По его словам, из-за отступления воды примерно на 200 метров от береговой линии объект оказался на поверхности и привлёк внимание характерной формой. Находка была обнаружена 14 декабря.

Автор Instagram-паблика "Kladoiskateli_mangystau" отметил, что для предварительной идентификации предмета воспользовался искусственным интеллектом. Согласно полученному предположению, металлический объект может оказаться сильно проржавевшим неразорвавшимся боеприпасом, предположительно старой авиационной бомбой.

Специалисты подчёркивают, что подобные предметы даже спустя десятилетия могут представлять серьёзную опасность. Коррозия способна повышать нестабильность взрывчатых веществ, что делает такие находки потенциально угрожающими жизни и здоровью.