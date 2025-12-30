  • 30 Декабря, 18:02

Охват цифровым телевидением в Казахстане превысит 95% населения

Более 60 новых телестанций выведут цифровое ТВ на новый уровень.

Фото: Pexels

Охват цифровым эфирным телерадиовещанием в Казахстане до конца 2025 года превысит 95 процентов населения, сообщила вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева, передает BAQ.KZ.

"Продолжается и расширение охвата цифрового эфирного телерадиовещания. До конца года вводятся в эксплуатацию 63 новые радиотелевизионные станции, что позволит довести охват цифровым эфирным телевидением до более чем 95% населения", — сказала она.

Параллельно развивается государственная сеть радиовещания. По словам Балаевой, в приграничных населенных пунктах запускается 120 радиопередатчиков, а в 2025 году была расширена система измерения телеосмотрения.

"Телевидение по-прежнему остается важной частью медиапространства", — подчеркнула вице-премьер.

