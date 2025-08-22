В Астане всё чаще поднимается тема людей без определённого места жительства. В соцсетях жалуются: возле домов и магазинов шум, запах, скандалы. Особенно часто жалобы приходят с проспекта Республики и улиц Байсеитовой и Жарсуат. Кто-то выбегает на дорогу, кто-то пугает детей. Жители недовольны, и их можно понять.

Но и у этой истории есть другая сторона. Ведь за каждой такой ситуацией стоит человек, который остался без крыши над головой. С начала года полиция Сарыаркинского района провела более 150 рейдов — более 200 бездомных доставили в Центр ресоциализации. Это учреждение работает в столице уже больше двадцати лет. О том, какую помощь может оказать Центр "Демеу", читайте в материале BAQ.KZ.

Центр "Демеу": шанс начать заново

Центр "Демеу" — это временное социальное учреждение, куда может обратиться любой, кто остался без крыши над головой, документов и поддержки. Здесь не только дают кров и еду, но и помогают восстановиться, получить документы и начать всё сначала.

Центр рассчитан на 180 койко-мест (с трёхразовым питанием) и 50 мест ночного пребывания (без питания). Временно пожить там можно от одного месяца до года, иногородние могут пробыть в центре до 30 дней. С начала 2025 года здесь приняли 769 человек (из них 120 женщин).

Что дают в Центре:

кров, еду и одежду

помощь врачей и психологов

восстановление документов

оформление пособий

участие в общественных работах

досуг и праздники (да, и это тоже)

"Мы не вытрезвитель, мы — социальное учреждение, которое помогает людям вернуться к нормальной жизни. Работаем совместно с полицией. К сожалению, не все хотят менять образ жизни", — честно признаются сотрудники.

Почему не всех принимают

Центр временный и работает по правилам. Людей в тяжёлом алкогольном или наркотическом опьянении, с активным туберкулёзом, опасными психическими расстройствами или тех, кому нужна срочная госпитализация, туда не возьмут. Таких направляют в больницы.

А что с людьми с инвалидностью?

Иногда приходят те, кто хочет остаться насовсем. Но Центр — не дом престарелых. Для постоянного проживания есть другие учреждения — например, "Шарапат", где живут пенсионеры и люди с инвалидностью I–II группы. Там хорошие условия, уход и питание, часть пенсии идёт на содержание.

"Мы оформляем туда почти всех, кто к нам попадает с инвалидностью. Но некоторые возвращаются. Хотят свободы, наличных денег и возможности пить. А в итоге снова оказываются без документов и помощи", — рассказывают сотрудники.

Если нужна помощь

Центр "Демеу" работает ежедневно. Обратиться можно по телефонам:

+7 (7172) 53‒16‒48 — приёмная

+7 (7172) 53‒18‒51

+7 (702) 411‒11‒81

В городе действует и мобильный патруль: выезжает на вокзалы, остановки, улицы. Но важно — забрать силой никого не могут. Человек должен сам согласиться на помощь.

Да, жизнь бывает жёсткой. Но даже если у вас не осталось ни документов, ни крыши над головой — в Астане есть место, где помогут начать сначала. Главное — самому сделать шаг.