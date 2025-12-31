Завершён приём заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании 2026 года, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, желание пройти ЕНТ изъявили около 187 тысяч человек, что на 20 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Проведение тестирования запланировано с 10 января по 10 февраля.

Отмечается, что при подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт прохождения тестирования. Такой формат сохраняется и в текущем году, что позволяет участникам заранее спланировать участие в экзамене.

Во время прохождения ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Подать апелляцию абитуриенты смогут в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат участника, подавшего апелляцию, будет доступен в личном кабинете после вынесения решения апелляционной комиссией.

Формат ЕНТ в 2026 году остаётся без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий составляет 120. Из них 20 заданий предусмотрены по предмету "История Казахстана", по 10 — по "Грамотности чтения" и "Математической грамотности", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимально возможный результат тестирования по-прежнему составляет 140 баллов.

Время, отведённое на выполнение заданий, составляет 4 часа, или 240 минут. Для детей с особыми образовательными потребностями сохраняется дополнительное время — 40 минут.

В январском ЕНТ принимают участие лица, зачисленные в вузы на очную форму обучения на платной основе условно, обучающиеся вузов, желающие перевестись с творческих групп образовательных программ на другие направления подготовки на платной основе, а также на педагогические направления. Кроме того, в тестировании участвуют выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, граждане Казахстана, получившие образование за рубежом, а также учащиеся выпускных классов школ, желающие поступить в вузы на платной основе.