В Мангистауской области рассмотрены вопросы поддержки и развития малого и среднего бизнеса в регионе, передаёт BAQ.KZ.

По словам руководителя регионального филиала фонда "Даму" Берика Кадырова, в последние годы в регионе успешно реализуется ряд эффективных проектов по поддержке предпринимательства. Фонд оказывает финансовую помощь бизнесменам, способствует созданию новых рабочих мест. С января 2024 года по 1 сентября 2025 года по всей республике поддержку получили более 36 тысяч проектов. Среди двадцати регионов Мангистауская область занимает 6-е место с 2 035 поддержанными проектами.

В этом году через фонд "Даму" реализуются программы "Орлеу" и Фонд гарантирования, благодаря которым наблюдается рост предпринимательской активности, введены новые проекты в сферах промышленности, туризма, образования, медицины, транспорта и логистики. В рамках программ представителям малого и среднего бизнеса предоставляются льготные кредиты и механизмы гарантийной поддержки.

Кроме того, в рамках государственных программ в регионе реализуется ряд крупных проектов. Среди них, инициативы, направленные на развитие туризма, промышленности и логистики. Эти проекты способствуют росту экономики Мангистау и созданию новых рабочих мест.

По словам руководителя Мангистауского областного филиала "Аграрной кредитной корпорации" Ерната Какова, в сфере финансирования сельского хозяйства реализуется ряд эффективных программ. Корпорация предоставляет льготные кредиты с целью развития агропромышленного комплекса региона, что позволяет фермерам приобретать основные средства, увеличивать поголовье скота и пополнять оборотный капитал.

В этом году в Мангистауской области профинансировано около 200 проектов. Наибольшее количество кредитов предоставлено в городах Актау и Жанаозен, а также в Мангистауском и Тупкараганском районах. Фермеры получают доступные займы в рамках программ "Агробизнес", "Іскер" и других, расширяя собственное производство.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что развитие предпринимательства является важной основой социально-экономической стабильности региона.

"Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию предпринимательства. Теперь наша задача — эффективно использовать эти возможности. Каждый предприниматель должен добросовестно выполнять своё дело и вносить вклад в развитие региона. Предпринимательство — это опора экономики и источник новых возможностей", — сказал аким.

По итогам совещания глава региона дал конкретные поручения по усилению сотрудничества с предпринимателями, поддержке новых проектов и повышению конкурентоспособности бизнеса.