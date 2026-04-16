Около 250 спортсменов от Казахстана примут участие в IV Всемирных играх кочевников

В новом выпуске программы "Важная тема" на BAQ.kz говорим об участии казахстанских спортсменов в международных соревнованиях. Национальные команды активно показали себя на чемпионатах Азии по 11 видам спорта, где завоевали 22 золотые медали. Но основной упор делается на подготовку к другому крупному событию – летним Азиатским играм, которые пройдут в японских городах Аичи и Нагоя. Кто будет представлять Казахстан? На какие дисциплины мы делаем ставку? Ответит на эти и другие вопросы вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев.