Около 4 тысяч тазы официально зарегистрированы в Казахстане

Сегодня, 3 сентября, в Казахстане впервые отмечается День казахского тазы. Дата связана с важным событием в истории национальной породы: ровно два года назад Международная кинологическая федерация (FCI) приняла решение о ее предварительном признании.

3 сентября 2024 года в Амстердаме за казахским тазы был закреплен международный стандарт №372, а Казахстан официально признан страной происхождения породы.

Тазы на протяжении веков сопровождал жителей Великой степи, использовался в традиционной охоте и занял особое место в культуре казахского народа. В международном стандарте FCI также отмечается принадлежность тазы к «Жеті қазына» – семи сокровищам казахского народа.

Как тазы получил международное признание

Работа по сохранению и международному признанию породы активизировалась после того, как в 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять соответствующие меры.

В 2023 году Казахстан сформировал необходимую законодательную базу, а Союз кинологов Казахстана стал полноправным членом Международной кинологической федерации. За его вступление в FCI проголосовали 72 из 77 государств, участвовавших в голосовании.

В марте 2024 года Казахстан направил в FCI пакет документов по тазы. Затем в Астане организовали специальную монопородную выставку, где международным экспертам представили 100 тазы разного возраста, окраса и происхождения.

Результатом этой работы стало предварительное признание породы 3 сентября 2024 года.

«Казахский тазы веками жил рядом с нашим народом. Сохранить породу до наших дней удалось благодаря охотникам, заводчикам, кинологам, владельцам собак и всем, кто занимался тазы из поколения в поколение. Международное признание стало важным результатом этой работы. Но на этом она не заканчивается», – отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

По его словам, теперь одна из основных задач – сохранить породные особенности тазы, его генетический фонд, а также природные и рабочие качества.

Сколько тазы насчитывается в Казахстане

Сегодня в Единой племенной книге Союза кинологов Казахстана зарегистрировано около четырех тысяч тазы. При этом фактическое количество собак может быть значительно больше, поскольку животные в селах и отдаленных районах пока не полностью охвачены централизованным учетом.

Специалисты проводят племенные смотры в регионах, собирают сведения о происхождении собак и отслеживают потомство. Такая работа необходима для сохранения породных признаков и генетического разнообразия.

Казахского тазы продолжают представлять и за рубежом. В 2025 году презентация породы состоялась на Всемирной выставке собак в Хельсинки. В июне 2026 года на World Dog Show в Болонье Казахстан представил 12 тазы.

В Жетысу создают Национальный центр

Еще одним направлением работы станет создание Национального центра казахских пород собак. Его здание сейчас строят в области Жетысу.

В центре планируют содержать и разводить чистопородных собак, вести Единую родословную книгу и оформлять свидетельства об их происхождении. Там же будут готовить специалистов и экспертов в области кинологии, проводить испытания, выставки, смотры и соревнования.

В феврале 2026 года Правительство также утвердило Комплексный план по сохранению и воспроизводству казахских пород собак на 2026–2036 годы.

При этом предварительное признание FCI еще не означает окончательного завершения процедуры. Для полного признания необходимо подтвердить стабильность породы на протяжении нескольких поколений. Поэтому работа по племенному учету, изучению здоровья, генетического разнообразия и сохранению рабочих качеств тазы продолжится.