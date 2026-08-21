Около 40 человек погибли при крушении лодки в Нигерии
Поисково-спасательная операция продолжается.
21 Августа 2026, 00:22
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21 Августа 2026, 00:2221 Августа 2026, 00:22
134Фото: Report
В Нигерии при крушении лодки погибли около 40 детей. Об этом сообщают местные медиа со ссылкой на Национальное управление внутренних водных путей Нигерии.
По предварительным данным, судно, на борту которого находились более 70 человек, перевернулось вскоре после отплытия на территории штата Сокото. Большинство пассажиров были детьми в возрасте от 10 до 15 лет. Они направлялись к рисовым полям для сбора урожая.
"На данный момент мы обнаружили около 40 тел, шесть человек были спасены", - сообщил местный журналист.
По предварительным данным, лодка перевернулась из-за перегруженности.
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