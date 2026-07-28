В Минпроме рассказали, как будут решать проблему подтоплений в Астане

В 2026 году на развитие системы ливневой канализации в Астане направили около 5 млрд тенге из Специального государственного фонда. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Нурсултан Керемкулов, передает BAQ.KZ.

По его словам, ранее проекты по строительству и реконструкции ливневой канализации финансировались из республиканского бюджета в рамках отдельной программы.

«За последние десять лет были решены вопросы на 11 участках, которые во время сильных дождей подвергались подтоплению. В их числе участки в районе проспектов Бауыржана Момышулы и Мәңгілік Ел, улиц Пушкина и Абая, а также ЛТ-11», – рассказал Нурсултан Керемкулов.

Он отметил, что система ливневой канализации является частью водоотведения. Поэтому соответствующие проекты смогут получать финансирование в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

«Проекты строительства и реконструкции систем ливневой канализации также будут рассматриваться в рамках Национального проекта, поскольку они относятся к системе водоотведения», – пояснил представитель ведомства.

Отвечая на вопрос о финансировании участков, которые продолжают затапливаться даже после проведенных работ, Керемкулов сообщил, что точные данные требуют дополнительного уточнения.

«В текущем году за счет Специального государственного фонда было выделено, если не ошибаюсь, порядка 5 млрд тенге. Дополнительно средства предусмотрены из местного бюджета. Конкретные цифры по отдельному участку мы предоставим дополнительно», – сказал он.

Вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков добавил, что каждый проблемный участок необходимо рассматривать отдельно с учетом его расположения и технических характеристик.